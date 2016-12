foto Ansa 19:55 - Un 35enne versa in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da tre malviventi nel corso di una rapina nella villa in cui abita con i genitori. E' successo a Quarrata, nel Pistoiese. I delinquenti sono entrati verso le 6.30 del mattino dalla porta lasciata aperta dalla colf che era andata a dar da mangiare ai cani in cortile. Poi hanno percosso sia lei sia l'uomo e sono fuggiti con la cassaforte che conteneva valori per circa 8mila euro. - Un 35enne versa in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da tre malviventi nel corso di una rapina nella villa in cui abita con i genitori. E' successo a Quarrata, nel Pistoiese. I delinquenti sono entrati verso le 6.30 del mattino dalla porta lasciata aperta dalla colf che era andata a dar da mangiare ai cani in cortile. Poi hanno percosso sia lei sia l'uomo e sono fuggiti con la cassaforte che conteneva valori per circa 8mila euro.

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pistoia, dopo essere stato ferito al collo con un'arma da taglio. Ferita invece in modo lieve la colf di nazionalità romena: per lei 12 giorni di prognosi per contusioni e traumi.



I tre malviventi, secondo quanto riferito ai carabinieri che conducono le indagini, sarebbero stranieri e hanno agito a volto scoperto. In casa, al momento della rapina, c'erano il figlio dei proprietari e la colf. Quest'ultima, uscita per dare da mangiare al cane, avrebbe lasciato la porta aperta da dove poi sono entrati i rapinatori. I malviventi si sono quindi accaniti contro l'uomo e la collaboratrice domestica: volevano farsi dire dove si trovava la cassaforte.



Una volta trovata, avrebbero picchiato nuovamente i due per farsi dare le chiavi, che però non erano in loro possesso. Per questo l'hanno divelta, portandosi via gioielli e contanti per circa 8mila euro. Infine la fuga, a bordo di una Mini risultata rubata a Montecatini Terme una ventina di giorni fa. I carabinieri, allertati dalla colf, li hanno seguiti fino a Vaiano, dove i rapinatori hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti per i boschi.