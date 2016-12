foto LaPresse

18:00

- Stanno tutti bene i 199 passeggeri e i 55 membri di equipaggio del traghetto Amsicora, che, per il maltempo durante la navigazione tra Cagliari e Civitavecchia, ha "riparato" a ridosso dell'Isola del Giglio, dove ha gettato l'ancora. Lo si apprende dalla Guardia Costiera, in costante contatto con il comandante della nave. I passeggeri, stanchi per la traversata con mare molto mosso, sono stati rifocillati e aspettano la ripresa della navigazione.