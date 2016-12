Meningite, allarme su una nave da crociera Msc

foto Afp 22:09 - Due membri d'equipaggio "in gravissime condizioni", sottolinea l'Asl di Livorno, per meningite, e altri due casi sospetti - sempre di membri d'equipaggio - in fase di accertamento. L'imbarcazione sulla quale è scattato l'allarme è la nave da crociera Msc Orchestra, proveniente da Napoli e attraccata a Livorno. Dopo i ricoveri 2.800 persone a bordo sono state sottoposte alla profilassi, e la nave è potuta ripartire per Villefranche, in Francia. - Due membri d'equipaggio "in gravissime condizioni", sottolinea l'Asl di Livorno, per meningite, e altri due casi sospetti - sempre di membri d'equipaggio - in fase di accertamento. L'imbarcazione sulla quale è scattato l'allarme è la nave da crociera Msc Orchestra, proveniente da Napoli e attraccata a Livorno. Dopo i ricoveri 2.800 persone a bordo sono state sottoposte alla profilassi, e la nave è potuta ripartire per Villefranche, in Francia.

Quando la nave è arrivata a Livorno, termine della crociera, la maggior parte dei 2.200 passeggeri ha cominciato a scendere per far ritorno a casa. Solo intorno a mezzogiorno, secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, è scattato l'allarme. Tra i 975 membri dell'equipaggio due stavano male, un indonesiano di 32 anni e un filippino di 30.



Sono state avvertite le autorità marittime e sanitarie, e a bordo sono saliti subito i medici che hanno in breve diagnosticato ad entrambi una meningite batterica disponendone l'immediato ricovero. Nel tardo pomeriggio, però, un altro membro dell'equipaggio si è sentito male, e poi un quarto. Anche per loro corsa all'ospedale e ricovero nel reparto malattie infettive dove si stanno eseguendo le analisi.



Intanto, per i passeggeri che non erano sbarcati in mattinata e che si erano attardati, sapendo che solo in serata la Msc Orchestra sarebbe salpata per una nuova crociera, è stata disposta la profilassi, così come per tutto il personale della nave: una pasticca di antibiotico da 500 mg per gli adulti e uno sciroppo per i bambini.



Per i passeggeri che erano sbarcati in mattinata, l'autorità sanitaria marittima ha ritenuto non indispensabile la profilassi. I due membri dell'equipaggio che si sono ammalati, infatti, sono addetti della sala macchine e nei giorni scorsi non dovrebbero aver avuto contatti con i passeggeri.



"La situazione è sotto controllo - spiega il primario del dipartimento di emergenza e urgenza di Livorno, Francesco Genovesi -. Sono comunque ancora in corso gli accertamenti per capire con quante persone dei passeggeri i due membri dell'equipaggio sono stati in contatto".



La partenza della Msc per la nuova crociera, meta la costa francese, è stata fatta slittare di alcune ore per consentire il trasporto dei membri dell'equipaggio in ospedale.