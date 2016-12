Livorno, torna a casa ubriaco: la moglie lo sevizia e lo lascia venti ore in agonia

foto Ap/Lapresse 19:05 - L'ennesima serata passata a casa da sola, una telefonata, lui risponde ubriaco e racconta di essere in giro con un'altra donna: scatta così la follia di una donna tedesca di 57 anni, residente a Livorno, che sabato notte ha atteso il marito e, una volta rientrato, lo ha aggredito con il portarotoli di marmo, seviziandolo. Poi ha atteso quasi 20 ore e solo nel pomeriggio di domenica, ha chiamato i soccorsi. L'uomo è deceduto in ospedale. - L'ennesima serata passata a casa da sola, una telefonata, lui risponde ubriaco e racconta di essere in giro con un'altra donna: scatta così la follia di una donna tedesca di 57 anni, residente a Livorno, che sabato notte ha atteso il marito e, una volta rientrato, lo ha aggredito con il portarotoli di marmo, seviziandolo. Poi ha atteso quasi 20 ore e solo nel pomeriggio di domenica, ha chiamato i soccorsi. L'uomo è deceduto in ospedale.

Come racconta il quotidiano "Il Tirreno", quando l'ambulanza è arrivata all'appartamento della coppia, che ha un figlio adulto, l’uomo era in stato di incoscienza: portato di urgenza in ospedale, è stato immediatamente operato. L'intervento è stato lungo e delicato, ma non è stato sufficiente a salvare la vita al 61enne, che è deceduto questa mattina.



Dopo l'arrivo in ospedale, la donna ha raccontato tutto ai carabinieri: "Sono stata io" ha rivelato. Con la morte del marito, per lei è scattata l'accusa di omicidio. L'appartamento è stato intanto posto sotto sequestro: gli inquirenti cercano una spiegazione per quelle 15-20 ore passate dall'aggressione alla chiamata dei soccorsi.