foto Ansa

18:07

- Ci sarebbe un video in cui si vedono sei-sette persone che corrono nelle vicinanze delle sede di Equitalia a Livorno, durante l'attentato della notte scorsa. Sarebbe uno degli elementi alla base dell'ipotesi che si tratti del gesto di più persone. Gli investigatori ritengono che ad agire sia stato un gruppo dell'area anarchica-antagonista. Non ci sono rivendicazioni e non si ritiene che vi siano legami con l'attentato contro Adinolfi a Genova.