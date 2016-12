Costa, sindaco Giglio ritira cartoline con relitto

foto Ansa

- Il sindaco dell'Isola del Giglio, Sergio Ortelli, ha disposto il ritiro di cartoline con lo scorcio di Giglio Porto e l'immagine del relitto della Costa Concordia sullo sfondo. Le cartoline erano state messe in vendita in un negozio a 50 centesimi. L'ordinanza prevede "l'immediato ritiro di qualsiasi materiale possa fare riferimento in modo immorale alla tragedia della Concordia".