Si è spostata ancora la nave Costa Concordia, questa volta compiendo una rotazione di un metro e mezzo. Uno spostamento lento ma inesorabile che potrebbe farla sparire in fondo al mare. E' una lotta contro il tempo per chi deve svuotare i serbatoi con oltre 2.300 tonnellate di carburante e soprattutto per i soccorritori che vogliono ritrovare le 21 persone che ancora mancano all'appello.