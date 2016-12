Americana uccisa a Firenze, fermato spacciatore: decisivo esame del Dna

Dall'autopsia, tra i due ci sarebbe stato sesso consenziente. Tra le ipotesi del movente c'è anche una reazione violenta scatenata per motivi da chiarire (non esclusa una pista collegata all'uso di droghe). Le analisi tossicologiche potranno dire di più.



La scientifica di nuovo nella casa di Ashley - Si è concluso dopo circa dieci ore il lungo sopralluogo nella casa di Firenze in cui è stata strangolata Ashley Olsen. Gli uomini della polizia scientifica sono usciti con alcuni sacchi di cui almeno tre molto grandi contenenti materiale repertato nel monolocale. In un sacco più piccolo c'erano cavetti di computer. Sequestrati anche abiti, lenzuola e materiale cartaceo. Nella loro auto gli agenti hanno riposto anche una valigetta con la scritta "repertazione biologica". Due giorni fa è stato rinvenuto a 50 metri da casa della vittima, morta per soffocamento in base all'autopsia, un reggiseno di pizzo nero poggiato su una bicicletta.





Il 25enne incastrato dal Dna - E' arrivata dall'esame del Dna la risposta che ha fatto scattare il fermo per l'extracomunitario accusato dell'omicidio di Ashley Olsen. Gli investigatori, arrivati sulle sue tracce grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, stavano aspettando l'esito dell'esame scientifico per dare concretezza ai sospetti.



Il padre: "Abbiamo il cuore spezzato" - Walter Olsen, il padre della donna, è affranto: "Siamo devastati dal fatto che la nostra preziosa Ashley sia scomparsa in conseguenza di un crimine orribile e senza senso. Era una giovane bella e creativa, con un'anima felice, generosa ed esuberante e adorava la sua vita in San Frediano, a Firenze".



"Abbiamo il cuore spezzato - aggiunge il padre in un comunicato stampa - in questo momento così difficile la nostra famiglia chiede a tutti di rispettare il nostro dolore e chiediamo ai media di rispettare la nostra privacy. Siamo fiduciosi che il colpevole sarà assicurato alla giustizia. Ringraziamo tutti per gli affettuosi pensieri e le preghiere".