7 giugno 2014 Turisti russi "maleducati" in Versilia:

18:36 - Nonostante siano una grande fonte di ricchezza per i commercianti della zona, grazie alle larghissime finanze, i turisti russi sono considerati poco graditi dalla popolazione della Versilia per via della loro mancanza di bon ton. "Prima mi sentivo a casa mia, ora non piu'", ripetono le signore che, con nostalgia, ricordano gli stabilimenti balneari e i negozi di Forte dei Marmi. "Non ringraziano e non sorridono, sono rozzi e lontani anche dalle più elementari regole del galateo". A contraddire i suoi concittadini, un imprenditore leader nel settore alberghiero toscano: "Spesso un atteggiamento culturale, un'usanza diversa vengono interpretati come arroganza, ma non è così", queste le parole di Salvatore Madonna che con l'agenzia di comunicazione Klaus Davi, ha pensato di correre ai ripari preparando un video spot per aiutare i russi ad avvicinarsi alle regole del galateo. Madonna ha vestito i panni dell'attore al fianco della top model russa, Ljudmila Radcenko, che conosce bene l'Italia. "Per favore sorridete di più, se una pietanza o un servizio vi è piaciuto, mostrate soddisfazione ringraziando e dicendolo, non solo lasciando laute mance", e' uno dei consigli dello spot. "E' mortificante per chi dedica tanto tempo alla preparazione dei piatti e alla loro presentazione pretendere che tutto sia servito contemporaneamente come richiesto da molti russi. Con un pesce bollito, non si può bere un Solaia e per favore stop al cappuccino dopo pranzo. Per carità non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma solo dare dei consigli per consentire una migliore integrazione", aggiunge il manager. Il video girerà sulle tivù russe e sui social network con il doppio obiettivo di "educare" i russi e sponsorizzare le località toscane.