Pisa: vede un "ladro" in casa e chiama polizia, ma è l'amante della moglie

14:15 - Voleva fare una sorpresa all'amante ma non ha fatto i conti con il marito che era in casa e che lo ha scambiato per un ladro tanto da chiamare il 113. L'episodio è avvenuto nella notte a Pisa. Quando la volante è giunta sul posto, gli agenti hanno fermato l'uomo, scoprendo poi che si trattava dell'amante della moglie dell'uomo che aveva dato l'allarme. L'intervento dei poliziotti ha comunque scongiurato una violenta lite tra i due uomini.

