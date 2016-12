Maremma, lupo ucciso a fucilate e appeso senza testa sul viadotto

12:08 - Un lupo è stato ucciso a fucilate, decapitato e poi appeso per le zampe in località Spinicci, in una zona della Maremma al confine tra Toscana e Lazio. L'animale, dopo essere stato ucciso è stato trasportato sul ponte nei pressi dell'Aurelia e legato in modo che tutti lo potessero vedere. Negli ultimi tempi in Maremma sono stati uccisi diversi lupi. Quest'ultimo ritrovato è il nono. Gli allevatori di ovini da tempo lamentavano i continui attacchi.

Stando agli inquirenti che indagano su questi episodi, potrebbe trattarsi di azioni dimostrative per attirare l'attenzione sul "problema" dei lupi per gli allevatori. Molti sarebbero stati rovinati da questi predatori che attaccano le greggi lasciando poche bestie vive. Si pensa addirittura che dietro non ci sia un'unica mano ma un gruppo di persone che bracca i lupi per ucciderli prima che compiano le loro razzìe.