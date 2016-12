10 agosto 2014 Il Papa ai giovani: "Non andate in pensione

15:03 - Giovani "non andate in pensione, camminate con coraggio". Così Papa Francesco rivolgendosi agli scout riuniti a San Rossore (Pisa) per la route nazionale. "Il mondo ha bisogno di giovani che abbiano un orizzonte", che camminino "su questa strada di coraggio" "e ricordatevi, la pensione arriva a 65 anni, un giovane non deve andare in pensione mai, deve andare avanti con coraggio".

Il pontefice si è collegato telefonicamente, poco dopo le 11, con i ragazzi dell'Agesci.



Prima ha salutato e si è scusato di non essere riuscito a partecipare personalmente, poi ha citato uno dei temi del raduno scout, tratto dall'Apocalisse. "Vi auguro che questa strada del coraggio sia vostra, il coraggio è un atteggiamento dei giovani, il mondo ha bisogno di giovani coraggiosi".



"Se avete riflettuto sull'Apocalisse e sulla città nuova, ecco, fare una città nuova, questo è il vostro compito, fare una città nuova con la verità, la bontà, la bellezza. Non abbiate paura, la vita è vostra, non lasciatevi rubare la speranza, la vita è vostra per farla fiorire, l'umanità ci guarda in questa strada di coraggio e ricordatevi, la pensione arriva a 65 anni, un giovane non deve andare in pensione mai, deve andare con coraggio, avanti", ha continuato Bergoglio prima di benedire i presenti: "Prego che il Signore vi dia la benedizione. Vi benedico e, per favore, vi chiedo di pregare per me".