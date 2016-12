13:20 - C'è un fermo per omicidio per la scomparsa di Francesca Benetti, 55 anni, residente nel Grossetano, di cui non si hanno più notizie da lunedì. Si chiama Antonino Bilella l'uomo fermato alle 4 di notte dai carabinieri di Grosseto e ritenuto responsabile dell'omicidio. L'uomo, agricoltore di 69 anni, è il custode della casa di campagna di Francesca Benetti.

Il fermo è arrivato alle 4 della notte fra sabato e domenica dopo un lungo interrogatorio: secondo quanto riportato dal quotidiano "La Nazione", l'uomo, un agricoltore della zona, sarebbe accusato, oltre che di omicidio, anche di occultamento/distruzione di cadavere. Era stato il compagno di Francesca Benetti a denunciare la scomparsa della donna, la cui auto era stata ritrovata, aperta, davanti alla stazione di Follonica.



Nella giornata di sabato sono stati svolti accertamenti nella casa della donna, a Potassa di Gavorrano, nel Grossetano, ed effettuate ricerche nelle campagne circostanti, anche con l'ausilio di unità cinofile dei carabinieri. ''La donna - spiegano i carabinieri in una nota -, il giorno della scomparsa era stata nella sua casa di campagna in localita' Potassa di Gavorrano, circondata da un da un terreno molto esteso, pari a circa 40 acri ove vive stabilmente il custode Antonino Bilella''.