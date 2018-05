26 maggio 2018 19:42 Torna in Italia Farah: "Voglio dimenticare e avere una vita normale" La ragazza ha ringraziato tutti quelli che lʼhanno aiutata, dalle autorità alle compagne di classe

"Non voglio ricordare" ha detto Farah Tanveer, la ragazza costretta dal padre a tornare in Pakistan per abortire e rientrata in Italia il 24 maggio. Ora chiede di dimenticare e di essere dimenticata. "Con oggi vogliamo chiudere questa vicenda e ridare a Farah quella libertà che tanto desidera”, la sostiene Stefano Bertacco, assessore ai Servizi sociali. Farah ha ringraziato tutti quelli che l’hanno aiutata durante gli ultimi drammatici giorni, dalle autorità alle compagne di classe.

Le parole di FarahHa accettato di essere intervistata per ringraziare pubblicamente tutti quelli che l’hanno aiutata, ma Farah è stanca e vuole solo dimenticare. Alla domanda di un giornalista che le chiedeva cosa sarebbe potuto succedere se non fosse riuscita a spedire dal Pakistan i messaggi Whatsapp che hanno fatto scattare l'allarme, taglia corto: "Non lo so. Non voglio immaginarmelo". Ora vuole solo pensare al fidanzato, alle amiche e a tutto quello che fa parte del mondo di una ragazza che frequenta ancora le scuole superiori. Ma prima, vuole dire grazie: "Ho cominciato ad essere più tranquilla grazie alla scorta dei Carabinieri di Bolzano che mi hanno tenuto compagnia mi hanno accompagnata sin dal giorno in cui sono uscita di casa e mi hanno fatto capire, perché sinceramente non sapevo cosa stava accadendo fuori. Li ringrazio ci cuore", ha detto. Ma è grata anche all'ambasciatore italiano a Islamabad: "Hanno fatto veramente tanto".