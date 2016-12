Torino: raggirata la maestra scomparsa, si cercano due persone

Sarebbe stata raggirata la maestra scomparsa a Torino a gennaio. È quanto dicono gli investigatori che stanno dando la caccia ad uomo e una donna, coinvolti nella truffa. Gloria Rosboch , nell'ottobre 2014, aveva prelevato 187 mila euro per prestarli ad un suo ex allievo per un investimento. Il ragazzo avrebbe un alibi ma sarebbe legato alla coppia che, nei mesi precedenti alla consegna del denaro, aveva rassicurato l'insegnante su quel maxi investimento.

La maestra, 49 anni, aveva versato quei soldi forse con la promessa di poter cambiare vita. Il denaro, però, non gli era mai stato restituito e così lo scorso settembre aveva presentato denuncia. La Procura di Ivrea sta indagando per omicidio anche se, al momento, non c'è nessun indagato. Le ricerche, nelle ultime ore, si sono concentrate nei boschi e lungo i corsi d'acqua vicini Castellamonte. Le possibilità di trovare ancora in vita la donna però sono sempre meno.