Torino, morto dopo Tso: condannati a 20 mesi i quattro imputati

Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi , il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ricovero forzato. L'accusa era omicidio colposo . Gli imputati sono un medico psichiatra e tre agenti della polizia municipale che procedettero all'intervento immobilizzando il paziente in un parco pubblico.

Soldi, uomo di corporatura assai robusta, era seduto su una panchina e non voleva sottoporsi al trattamento: venne così afferrato e bloccato a terra prima di essere ammanettato e caricato su un'ambulanza. L'intervento, secondo il pm Lisa Bergamasco, fu però "eccessivamente rude".



I quattro imputati, in solido con il Comune di Torino e l'Asl, citati in giudizio come responsabili civili, dovranno versare al padre e alla sorella della vittima rispettivamente 220mila e 75mila euro a titolo di provvisionale.