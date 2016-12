Torino, gli studenti possono portarsi il panino da casa: il giudice respinge il ricorso del ministero

Ad agosto era arrivata l'ordinanza d'urgenza del "diritto al panino", a cui era seguito il ricorso del ministero. L'ultima decisione in materia, quella di bocciare quel reclamo, arriva da Umberto Scotti e dai giudici Enrico Astuni e Silvia Orlando.



Astuni ha lavorato sui ricorsi delle famiglie che si affiancavano alle prime 58, quelle che avevano dato il via alla battaglia. La Orlando è l'autrice dell'ordinanza che in primo grado aveva dato torto ai genitori, ordinanza che la Corte d'Appello aveva ribaltato. Adesso la parola passa alla Cassazione. Nell'attesa, vale il diritto al pasto da casa anche nelle mense scolastiche.