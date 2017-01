Milano dice addio alla plastica nelle mense scolastiche: piatti e bicchieri saranno biodegradabili

Niente più contenitori di plastica nelle mense delle scuole di Milano: da settembre piatti e bicchieri saranno tutti in materiale biodegradabile e compostabile. Il capoluogo lombardo "è la prima città d’Italia a vantare un servizio di refezione scolastica ecologicamente responsabile al 100%", si legge in una nota del Comune. L'introduzione di contenitori "verdi" ha avuto inizio nel gennaio 2015, con la sostituzione graduale nelle scuole primarie e secondarie. Mancavano all'appello le scuole dell'infanzia, nonché bicchieri e coppette per tutta l'utenza.