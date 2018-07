Toninelli: migranti mettevano in pericolo equipaggio Vos Thalassa

"Orgoglioso della guardia costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 66 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Twitter. In realtà non si tratta di un incrociatore ma di un cargo commerciale.