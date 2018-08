Un incidente stradale che ha coinvolto un Tir e un'auto ha provocato la morte di due persone sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra i caselli di Orvieto e Fabro in direzione Nord. L'autotreno si è ribaltato, ha perso il carico e si è incendiato; le vittime sono i due occupanti dell'auto coinvolta. Il tratto di autostrada interessato è rimasto chiuso per ore. Le vittime sono un uomo e il figlio di 10 anni.

Circolazione in tilt per ore - Dopo essersi ribaltato, il camion ha invaso anche parte della carreggiata sud, dove il traffico è stato limitato alla corsia d'emergenza, con forti rallentamenti. Lunghe code si sono formate dunque in entrambe le direzioni, con gravi disagi alla circolazione. Agli automobilisti fermi in attesa sono state distribuite bottlige d'acqua dai soccorsi inviati da Autostrade. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.