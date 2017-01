Terremoto, Coldiretti: decine di animali morti e feriti

Nelle aree colpite dalle scosse sale l'allarme non solo per le persone ma anche per gli animali: se ne contano decine morti e feriti per il crollo delle stalle rese più fragili dal mix micidiale di peso della neve e terra che trema. E' l'allarme che emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base delle segnalazioni giunte dalle zone terremotate che evidenziano una nuova strage di animali in un territorio a prevalente economia agricola con una significativa presenza di allevamenti di pecore e bovini molti dei quali costretti al freddo. "Solo nelle Marche - precisa la Coldiretti - si contano ora seicento mucche e cinquemila pecore al freddo nelle neve senza ripari. Il bilancio è destinato a salire perché molte aziende agricole nelle aree terremotate sono isolate ed irraggiungibili per le persistenti nevicate che ostacolano le consegne dei mangimi necessarie all'alimentazione degli animali e la raccolta del latte dagli animali che devono essere munti due volte al giorno".