Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli

Il gup del tribunale di Rieti, Ilaria Auricchio, ha disposto il giudizio per tutti e sette gli imputati per omicidio colposo e disastro colposo nell'ambito dell'inchiesta sul crollo della torre campanaria di Accumoli, in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Tra loro figura anche l'attuale sindaco, Stefano Petrucci. L'incidente causò la morte di un'intera famiglia, composta da padre, madre e due bimbi piccoli. Il processo inizierà il 24 settembre.