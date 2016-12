Terremoto, a Norcia crolla il gioiello e simbolo della città: la basilica di San Benedetto

Arrivano dai social le prime foto della nuova forte scossa di terremoto che ha colpito il centro Italia. In particolare, le immagini ritraggono il crollo della basilica di San Benedetto a Norcia, nel perugino, considerata il simbolo della città. Ora non c'è praticamente più. E' rimasta in piedi solo la facciata. Crollata in parte anche la cattedrale di Santa Maria Argentea. Le due chiese, principali luoghi di culto della città, avevano resistito al sisma del 24 agosto.