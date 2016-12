Terremoto, nuova scossa in Centro Italia: avvertita anche a Roma

I comuni più vicini al luogo dell'epicentro sono Pieve Torina, Fiordimonte, Pevebovigliana, Monte Cavallo e Muccia, Fiastra e Serravalle di Chienti e Acquacanina.



Nella notte oltre 105 scosse - Sono state oltre 105 le scosse di terremoto (di magnitudo non inferiore a 2) registrate nel Centro Italia dalla mezzanotte. La più forte è stata all'1.35 con magnitudo 4.8 ed epicentro a Pieve Torina, nel Maceratese. Alle 3.38 la terra ha tremato con magnitudo 3.2 ed epicentro a Ussita (Macerata). Per fortuna non si segnalano al momento nuovi crolli, ma verifiche più approfondite verranno eseguite in mattinata.



Trema anche la Toscana - Scosse sismiche sono segnalate anche in Toscana. Tre scosse di magnitudo 2.8, 2.7 e 2.4 sono state registrate poco dopo le 5.20 anche vicino ad Arezzo; una di magnitudo 2 poco dopo la mezzanotte a Castelfiorentino, in provincia di Firenze.