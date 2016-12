Museum4Italy, raddoppiati gli ingressi ai musei statali: gli incassi sarannno devoluti per il post-sisma

Fa centro la gara di solidarietà dei musei italiani lanciata per la giornata di 28 agosto dal Mibact:. #museums4italy . Gli ingressi ai luoghi d'arte statali sono quasi raddoppiati rispetto a una normale domenica di fine agosto. Bene quindi per gli incassi che saranno devoluti per la ricostruzione dei luoghi d'arte colpiti dal sisma . "E' stata una bellissima giornata di solidarietà . Grazie per la partecipazione": è il commento sul Twitter del Dicastero

Se anche non ci sono ancora i dati definitivi - che saranno diffusi lunedì come anche il dato dell'incasso totale - i primi numeri sono molto positivi.



Sono stati oltre 9mila a Firenze per il circuito Uffizi, Boboli, Accademia. 2.500 alla Reggia di Caserta e 1.034 al museo di Reggio Calabria, oltre 2 mila alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, e 1.100 a Mantova, capitale della cultura. Più di cinquemila gli ingressi alla Venaria Reale a Torino, a Milano, circa 3.500 persone tra milanesi e turisti hanno dato il proprio contributo scegliendo di visitare uno dei musei civici della città nella giornata di domenica. I Musei del Castello Sforzesco i più visitati (circa 1250), seguiti dal Museo di Storia Naturale (circa 600) e Museo del Novecento (oltre 500).



La risposta non si è fatta attendere nemmeno al Gran Cono del Vesuvio - da dati forniti dal consorzio Artèm - ente concessionario del servizio biglietteria - i biglietti staccati sono stati 2.357 per un incasso di 20.879 euro. Agli Scavi di Ercolano - secondo i dati della Soprintendenza - sono stati 1.173 gli ingressi, a Pompei 8.877, a Oplonti 60 e al Museo di Boscoreale 9; per un totale di 10.119 visite.



L'nvito del ministro è stato accolto da molti e ha innescato un effetto a catena che coinvolge gran parte delle istituzioni culturali del paese. Ad esempio il presidente dell'Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei), nonché direttore del Museo diocesano tridentino, Domenica Primerano, ha a sua volta invitato tutti i musei soci e i musei ecclesiastici che ancora non aderiscono all'Amei a devolvere l'incasso della domenica (o di un altro giorno, qualora la domenica coincidesse con il turno di chiusura del museo) alle popolazioni terremotate.



Federculture ha accolto con favore Museums4Italy e invitato "tutte le realtà culturali e museali anche non statali, associati a Federculture e non, a mettere in campo un'analoga disponibilità. Lo stesso ha fatto Civita Cultura Holding S.r.l., insieme alle società controllate presenti su tutto il territorio nazionale.