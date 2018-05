Il caso Mariella Cimò raccontato in un minuto

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da "Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa puntata è dedicata al caso Mariella Cimò, la 72enne sparita da San Gregorio di Catania (Catania) il 25 agosto 2011.



Il marito, Salvatore Di Grazia, non denuncia subito la scomparsa della moglie. Lo fa 11 giorni dopo. Gli inquirenti iniziano a investigare e, dopo mesi di indagini, Di Grazia viene arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.



I due coniugi litigavano spesso per via di un autolavaggio di proprietà di Mariella. Pare, infatti, che la vittima avesse scoperto che il marito utilizzava lo sgabuzzino della struttura per "intrattenersi" con altre donne e che volesse chiudere l’attività. Ci sarebbe stata una furibonda lite anche il giorno della scomparsa.



Nel 2017, Di Grazia viene condannato in primo grado a 25 anni. Lui continua a dichiararsi innocente ed è convinto che la moglie si sia allontanata volontariamente. Il corpo di Mariella non è mai stato ritrovato.