Sparatoria nel Reggino, un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per migranti

E' di un morto e di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a San Calogero in provincia di Vibo Valentia. La vittima è un cittadino del Mali di 29 anni, morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile da ignoti. Stranieri anche i due feriti. Secondo la prefettura, il gruppo stava per compiere un furto. Una riunione d'urgenza è stata convocata dalle autorità: i tre dimoravano nell'area che ospita una tendopoli per migranti.