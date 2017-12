Siracusa, grigliata al cimitero di Melillo: denunciate 4 persone

Il barbecue - Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, i quattro uomini - rispettivamente di 53, 48, 27 e 61 anni - avrebbero allestito la grigliata il 28 novembre scorso durante la pausa pranzo. In quel momento, infatti, pare che all’interno della struttura non fosse presente nessun dipendente comunale. Anche la responsabile e il custode erano assenti: la prima si era allontanata per la pausa pranzo e il guardiano, invece, era in malattia. Secondo gli operai, un’occasione propizia per un barbecue, di cui, probabilmente, nessuno si sarebbe accorto se non fosse stato per l’ormai nota foto.