Rita Dalla Chiesa, sfogo social dopo la rimozione del suo omaggio al padre

"Bastardi e vigliacchi". E' forte, su Twitter, la reazione di Rita Dalla Chiesa all'ennesimo furto della bandiera che la conduttrice aveva posto sotto la lapide che, in via Carini a Palermo, commemora l'uccisione del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, trucidato nel 1982 in un agguato mafioso. Il tricolore con la scritta "papà" era stato posto per la prima volta nell'agosto 2015, ma già alcuni mesi fa, ad aprile, era sparito la prima volta.