Palermo, ancora guai al Circo di Svezia: tredici animali sequestrati

I carabinieri forestali hanno sequestrato tredici animali, tra cui tre grandi felini, per maltrattamento e detenzione degli stessi tenuti in condizioni non adeguate al Circo di Svezia, a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. In precedenza era fuggita la tigre bianca Oscar ed era scomparso un lama. I carabinieri, in collaborazione con i medici veterinari, hanno portato alla luce una serie di irregolarità sulle condizioni e il trasporto degli animali.