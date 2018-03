Palermo, 43enne tira pugno alla maestra del figlio: denunciato

Maurizio Bronzellino, collaboratore scolastico di 43 anni, è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio, di 10 anni, che frequenta l'istituto comprensivo Ignazio Florio a Palermo. La donna è stata colpita al volto con un pugno e minacciata di morte dopo che si era lamentata con l'uomo per le ripetute assenze del bambino. L'insegnante è stata portata in ospedale. La prognosi è di sei giorni.

Bronzellino è un lavoratore precario che lavora in un plesso scolastico e avrebbe lavorato nello stesso istituto comprensivo Ignazio Florio in via Astorino. L'uomo aveva chiesto un permesso per fare uscire il figlio prima dell'orario di fine lezioni.



L'insegnante ha fatto presente che l'andamento scolastico dell'alunno poteva essere inficiato dalle tante assenze accumulate. E' nata una discussione e Bronzellino, che ha già diverse denunce per rissa e percosse, ha aggredito la maestra. La donna è stata medicata al pronto soccorso di Villa Sofia.