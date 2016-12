21 gennaio 2015 Niente pediatra a Stromboli, bambino curato via Whatsapp La mamma ha inviato la registrazione con il suo respiro a una specialista perché l'assistenza pediatrica sull'isola non c'è Tweet google 0 Invia ad un amico

08:24 - Per curare il suo bambino, affetto da una prolungata e fastidiosa bronchite, una mamma che abita a Stromboli, una delle sette isole delle Eolie, ha deciso di fare di necessità virtù utilizzando la tecnologia e più precisamente Whatsapp. Sull'isola c'è infatti solo una Guardia medica e manca l'assistenza pediatrica.

Così Carolina Barnao, una donna palermitana che per amore si è trasferita sull'isola, ha deciso di chiedere aiuto a una sua amica pediatra inviando, attraverso Whatsapp, la registrazione del respiro di suo figlio. Alla specialista è stato sufficiente "auscultare" il piccolo paziente per individuare il problema e indicare la cura.



E' stata la stessa signora Barnao a rendere nota la vicenda pubblicando un post su Facebook: "Stromboli, Italia - scrive - qui il pediatra non c'è, i bambini sì! Ho curato Tommaso da una brutta bronchite grazie a Whatsapp, inviando la registrazione del suo respiro a un'amica pediatra! Viva la tecnologia, viva gli smartphone e soprattutto... Viva Delia Russo! Grazie dottoressa!".



La mamma di Tommaso spiega anche la difficile situazione sanitaria di Stromboli, peraltro analoga a quella di altre isole dell'arcipelago. "Guardia medica e medico di base - dice - sono molto disponibili, ma non sono pediatri. Il pediatra si trova a Lipari. Di mezzo c'è il mare e d'inverno è quasi sempre agitato e rimaniamo isolati dal mondo. Beh, sarebbe opportuno avere un pediatra sull'isola almeno periodicamente. Dove sta il diritto alla salute dei nostri figli? Comunque, la cosa importante è che il mio piccolo adesso stia meglio".