Nave naufraga nel Siracusano, allerta per carico altamente tossico

E' sempre massima allerta per la situazione della nave Mustafà Kan , naufragata il 23 settembre a largo della costa siracusana, a 22 miglia nautiche da Capo Murro di Porco in una delle più importanti riserve naturali siciliane Al momento non si registrano perdite ma i Verdi temono che i fusti di fosfato di ammonio possano versare il loro contenuto tossico in mare. Il ministero dell'Ambiente ha inviato mezzi specializzati nell'antinquinamento.

Il cargo, da 7mila tonnellate e battente bandiera panamense, trasportava al momento dell'incidente circa 8mila tonnellate di fosfato di ammonio. La Capitaneria di Porto ha spiegato che non si possono recuperare i fusti contenenti il fertilizzante dal momento che il mercantile è capovolto e non è possibile effettuare nessuna operazione se non monitorare quello che succede.



Interrogazione a ministro Ambiente - "Sono molto preoccupato, il carico di prodotti chimici potrebbe arrecare danni seri all'ecosistema marino". Lo ha dichiarato Samuele Segoni, esponente di Alternativa Libera e membro della commissione Ambiente della Camera dei deputati, annunciando di aver inoltrato al ministro dell'Ambiente un'interrogazione scritta in merito al naufragio della Mustafà Kan.



"Mi auguro che il ministero dell'Ambiente faccia chiarezza per accertare il motivo dell'affondamento della nave e per effettuare verifiche sulla tipologia e quantità di inquinanti presenti all'interno della nave - ha aggiunto - . Abbiamo visto già in passato navi provenienti da Dakar affondare con sostanze pericolose ed è un bene che le autorità si siano subito attivate per minimizzare i danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini".