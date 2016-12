Morti in stiva, arrestati otto scafisti: calci, pugni e bastonate ai migranti

Gli arrestati sono stati riconosciuti dai migranti sopravvissuti. Il procuratore Michelangelo Patanè ha sottolineato che per sentire i testimoni è stato necessario un supporto psicologico, soprattutto per coloro che avevano perduto i loro familiari. I sette maggiorenni sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. Saranno sentiti nei prossimi giorni. Intanto sono in corso esami esterni, disposti dalla Procura di Catania, sui corpi delle 49 vittime.



Ecco i nomi degli arrestati: Ayooub Harboob, di 20 anni, marocchino, ritenuto dagli investigatori il comandante del barcone; Tarek Laamami, di 19; i libici Mohamed Assayd e Ali' Farah Ahmad, entrambi di 18; il sedicenne siriano J.M.; Mustapha Saaid, di 23 anni, marocchino; Abd Arahman Abd Al Monsiff, libico, 18 anni.