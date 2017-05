Migranti, Ong: "Disposti a un maggiore controllo della Guardia Costiera"

La commissione Difesa del Senato si appresta a proporre al governo una nuova "regolamentazione" rafforzata delle operazioni Sar (Ricerca e Salvataggio), che vede una possibile cooperazione più stringente tra le nove Ong impegnate e la Guardia Costiera . Le associazioni umanitarie non hanno niente da nascondere e sono propense ad altri controlli, purchè sia una collaborazione su base strettamente volontaria e si mantenga "indipendenza totale e riconoscibile" nelle operazioni, come afferma Marco Bertotto di Medici senza frontiere a La Stampa.

Se sarà una cooperazione più stringente dell'attuale con Guardia costiera, le Ong che fanno il Soccorso in mare al largo della Libia sono più che disponibili a discuterne. Anche i tre gruppi tedeschi impegnati al largo delle coste libiche "rispettano le regole e offrono la massima trasparenza", come afferma Ruben Neugebauer, uno dei dirigenti dell'ong Sea Watch.



Medici senza frontiere è tra le associazioni più impegnate fin ora, con due grandi imbarcazioni di salvataggio. Segue poi Moas, ong maltese attiva dal 2014 che vorrebbe aprire presto una sede a Roma per entrare tra le associazioni riconosciute. "Ci teniamo a precisare che per noi è imprescindibile la terzietà dei governi. Mai - continua Medici senza frontiere - confonderemmo il nostro intervento con quello di forze armate o di polizia".



Anche Save the children e la spagnola Proactiva Open Arms sono molto attive in mare. Le ong attualmente si coordinano con incontri operativi a Roma ogni 3-4 mesi, comunicazione della posizione con il trasponder, una mail ogni 4 ore e addirittura 2 durante la notte. La Guardia costiera conosce composizione e competenze degli equipaggi e caratteristiche delle navi.