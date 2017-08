Migranti, bloccata nave di Ong che non ha firmato Codice col Viminale | Sbarchi in calo: -2,7% sul 2016

Migranti, prima nave Ong bloccata a Lampedusa per controlli Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A luglio frenata degli sbarchi - Come emerge dai dati del Viminale dal 1 gennaio al 2 agosto di quest'anno, è luglio il mese in cui si è registrata la frenata degli sbarchi: a luglio 2016 si contarono 23.552 arrivi contro gli 11.193 dello stesso mese di quest'anno, meno della metà.



Due siriani a bordo della nave della Ong tedesca - La Iuventa della Ong Jugend Rettet è stata bloccata in nottata al largo di Lampedusa. Dalla nave sono stati fatti scendere due siriani, che sono stati accompagnati nel Centro di prima accoglienza dell'isola. I due migranti erano stati trasferiti in precedenza a bordo della nave della Ong tedesca proprio da una delle unità militari italiane impegnate nelle operazioni di soccorso ai migranti nel Mediterraneo.



Controllo effettuato dalla Guardia costiera - Per scortare in porto la Iuventa sono intervenute diverse motovedette della Guardia costiera, con un grande spiegamento di forze dell'ordine anche sulla banchina. Il comandante della Capitaneria di porto di Lampedusa, il tenente di vascello Paolo Monaco, è salito a bordo della nave dove è rimasto per oltre due ore nella cabina di comando. "Si tratta di un normale controllo, che abbiamo fatto e che non comporterà alcun problema - ha spiegato l'ufficiale dopo essere sceso dalla Iuventa -. Ora controlleremo i documenti di tutto l'equipaggio e già questa mattina potranno ripartire da Lampedusa se dagli accertamenti emergerà che tutto è in regola".



Iuventa, da peschereccio a nave per salvare migranti - La Ong Jugend Rettet, fondata nel 2015 da giovani dell'alta e media borghesia tedesca che hanno scelto di salvare i migranti in fuga dalle guerre e dalla fame, aveva acquistato due anni fa la Iuventa nel porto di Endem, in Germania, trasformando quel vecchio peschereccio in una vera nave adatta a missioni di search and rescue.