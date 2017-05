Migranti, la procura di Siracusa contro Catania: niente collegamenti Ong-trafficanti

" C'è Ong e Ong - ha spiegato il magistrato - c'è struttura e struttura: alcune hanno navi perfettamente equipaggiate, conformi ai codici di navigazione, e collaborano con la polizia giudiziaria, altre hanno navi meno soddisfacenti dal punto di vista delle dotazioni e non hanno un atteggiamento pienamente collaborativo. Questo però non l'abbiamo mai interpretato come un ostacolo alle indagini, ma come un atteggiamento ideologico, come coerenza col loro atteggiamento di essere favorevoli al migrante e non alla polizia".



"Per scafisti deterrente è espulsione" - Nei processi ai presunti scafisti "c'è un massiccio ricorso ai riti alternativi, spesso si arriva al patteggiamento e si usufruisce di attenuanti, per cui lo scafista viene scarcerato. Ma anche in caso di scarcerazione, viene comunque memorizzata la sua identità a futura memoria e poi viene subito espulso. Al momento, questo è l'unico deterrente", ha sottolineato Francesco Paolo Giordano. Il magistrato ha poi precisato che "noi non arrestiamo mai lo scafista occasionale, cioè colui che viene incaricato di governare la barca con i migranti o per stato di necessità o perché costretto".



Cei: fuoco politico ipocrita e vergognoso - "E' giusto che la Procura e la magistratura siano vigili e assumano conoscenze sulla situazione attuale nel Mediterraneo, perché i migranti non siano doppiamente vittime. Però il fuoco politico indistintamente sulle nove Ong che operano nel Mediterraneo per salvare le vite umane - di fronte alle morti che sono passate a oltre 5 mila nel 2016 rispetto alle 3 mila del 2015 - con risorse di fondazioni bancarie e di privati, della società civile, è stato un atto ipocrita e vergognoso". Così Giancarlo Perego, direttore di Migrantes, fondazione Cei.



Copasir, Stucchi (Lega Nord, smentisce Salvini - "Con riferimento alle notizie circolate circa l'esistenza di un rapporto (dossier) predisposto dai Servizi segreti italiani e attestante rapporti tra scafisti e ong per il controllo del traffico dei migranti nel Mediterraneo, dopo le verifiche del caso, alla luce di informazioni assunte, ritengo corretto evidenziare come tali notizie risultino prive di fondamento". Lo dice il presidente del Copasir Giacomo Stucchi. Era stato Matteo Salvini a lanciare accuse al governo e a invitare chi di dovere a non fermare le indagini, rivelando l'esistenza di un dossier dei servizi segreti, tenuto volutamente nascosto.