Migranti, il procuratore di Catania: trafficanti forse finanziano alcune Ong

"A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga". Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, in merito alle polemiche sollevate in questi giorni dall'inchiesta. "Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante - ha aggiunto - si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi".

Alla domanda sui possibili allarmismi, Zuccaro ha risposto: "Se l'informazione è corretta questo corto circuito non si può creare salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione".



Minniti: "Evitare generalizzazioni" - "Bisogna evitare generalizzazioni e giudizi affrettati" sull'allarme del procuratore di Catania, ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Sono ancora in corso le indagini" dei pm catanesi e "il comitato Schengen ha avviato indagini conoscitive così come la commissione Difesa del Senato, anche con audizioni agli esponenti delle Ong", ha aggiunto.



Di Maio: "Gli ipocriti mi attacchino pure" - "Non so se è chiaro: Ong forse finanziate dagli scafisti! Gli ipocriti continuino pure ad attaccarmi, io vado fino in fondo." Lo ha scritto, in un tweet, il vice presidente della Camera M5S Luigi Di Maio commentando le parole del pm di Catania Carmelo Zuccaro.



Orlando: "Spero che il pm parli con gli atti" - Sulla questione è intervenuto anche il ministro della Giustizia e candidato alle primarie Pd Andrea Orlando. "Spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini e gli atti - ha dichiarato - perché credo sia il modo migliore. Se il pm ha elementi in questo senso faremo una valutazione. In generale, non è giusto ricostruire la storia delle Ong come la storia di collusi con i trafficanti, e' una menzogna".