Migranti, 10 navi verso coste italiane: a bordo oltre 7mila profughi

Dieci navi, con a bordo oltre 7.300 migranti salvati negli ultimi giorni al largo della Libia, si stanno dirigendo verso i porti italiani. L'arrivo, a seconda del porto di destinazione, è previsto tra oggi e la giornata di sabato. Le imbarcazioni stanno facendo rotta verso Corigliano Calabro e Vibo Valentia in Calabria, Bari e Brindisi in Puglia, Porto Empedocle e Catania in Sicilia, Salerno in Campania.