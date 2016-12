Loris, immagini esclusive a "Mattino 5": Veronica Panarello aveva un complice?

Veronica Panarello, in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio, potrebbe aver avuto un complice. "Mattino Cinque" ha mandato in onda delle immagini esclusive che riguardano l'inchiesta sulla morte del piccolo Loris Stival. Dai video delle telecamere di Santa Croce Camerina, le stesse utilizzate dalla procura per accusare la Panarello, un esperto informatico ha affermato che si vede una figura più robusta in auto con la donna.