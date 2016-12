Loris, l'avvocato di Veronica: "Mancano alcune immagini di due telecamere"

"Da due telecamere ritenute fondamentali per l'accusa non ci sono più alcune immagini. Ciò alla vigilia della chiusura dell'incidente probatorio". Lo ha detto ai microfoni di "Mattino Cinque" l'avvocato Francesco Villardita, legale di Veronica Panarello , la donna in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris , di otto anni. Il delitto del bimbo è stato commesso il 29 novembre a Santa Croce Camerina , nel Ragusano.

"Non sappiamo il motivo ma, da quello che abbiamo capito leggendo la perizia depositata dall'ingegnere Losio, dalla prima telecamera, quella di Borgo Antico (relativa alla svolta a sinistra dal semaforo di via Roma), non è possibile estrapolare l'immagine perché non c'è più. Dall'altra (la telecamera Agnello posizionata nella strada che dalla provinciale si immette al canalone) non ci sono immagini relative ai giorni 27-28-29 novembre ma comincia a registrare dal giorno 30", ha spiegato il legale.



"Quello che vorrei sottolineare - ha aggiunto l'avvocato - è che leggendo la perizia è evidente che queste immagini verranno a mancare in fase processuale".