Loris, il padre di Veronica: "Condanna troppo dura"

Per Franco Panarello "è stata una condanna troppo dura quella inflitta alla figlia" per il delitto di Loris Stival. "Veronica dopo la lettura della sentenza non ci ha guardato, ha cercato di non fare vedere il suo dolore alla famiglia", spiega il padre. L'uomo è convinto nella versione dei fatti raccontata dalla ragazza: "E' giusto che paghi, certo, ma non era da sola", ribadisce ai microfoni di News Mediaset.