La morte di Eligia, il marito confessa ai carabinieri: "L'ho uccisa io"

Ha confessato l'omicidio della moglie, Eligia Ardita uccisa all'ottavo mese di gravidanza. Il marito Christian Leonardi alla fine è crollato. La svolta nelle indagini sul delitto di Siracusa è avvenuta il giorno dopo l'ingresso dei Ris di Messina nell'abitazione di via Calatabiano. Dopo i rilievi effettuati dal gruppo investigativo, sarebbero state ritrovate su un muro dell'abitazione, i segni di una colluttazione tra i due coniugi.

Leonardi, accompagnato dal proprio legale dai carabinieri, avrebbe ammesso anche la lite, sfociata poi nella morte della moglie. Sembra che la vittima avesse scoperto una relazione extraconiugale del marito.



L'accusa per lui è omicidio e procurato aborto. In precedenza l'uomo aveva sostenuto che la moglie aveva avuto un malore, mentre dall'autopsia è emerso che la donna è svenuta dopo aver ricevuto dei colpi in testa.