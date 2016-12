La morte di Eligia, la sorella a Mattino 5: "Chiediamo giustizia"

Tornano a chiedere giustizia a gran voce i familiari di Eligia Ardita, la 36enne di Siracusa, morta a gennaio, mentre era all'ottavo mese di gravidanza. La sorella Luisa lo fa dai microfoni di Mattino 5. Unico indagato per quella morte è il marito di Eligia, Christian Leonardi, ex guardia giurata. L'accusa è di omicidio e procurato aborto. Per lui la moglie avrebbe avuto un malore, mentre dall'autopsia è emerso che la donna è svenuta dopo aver ricevuto dei colpi in testa. Sui tanti dubbi la famiglia continua a chiedere di far luce. Intanto, i Ris di Messina hanno posto sotto sequestro l'abitazione della coppia.