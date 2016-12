Immigrati, oltre 3.500 in arrivo Almeno una decina i morti in Libia

Più di 3.500 migranti, soccorsi dalla Guardia costiera italiana nel Canale di Sicilia nelle ultime 24 ore, sono in arrivo in Sicilia e in Calabria. In 172 sono già sbarcati a Lampedusa, 877 a Pozzallo, 675 ad Augusta e 382 a Trapani. Altri 760 sono attesi al porto di Reggio Calabria, e 216 a Crotone. Due navi militari, con a bordo 473 persone, sono invece ancora in zona operativa.

L'arrivo di altri 172 migranti a Lampedusa ha portato a 519 il numero di extracomunitari presenti nell'isola delle Pelagie e per questo 250 saranno trasferiti. In viaggio ci sono ancora altri 3.211 extracomunitari che sbarcheranno tra domenica e lunedì in Sicilia e Calabria.



Sulle navi in arrivo sono state avviate già le operazioni di identificazione. A Pozzallo, dove è previsto l'arrivo numericamente più consistente, sono state avviati scambi di informazioni tra il comandante del rimorchiatore Asso 29 e la polizia, e in particolare la squadra mobile di Ragusa, per avviare le indagini del caso e l'ordine pubblico.



Almeno una decina di morti al largo della Libia - Ancora morti nel canale di Sicilia: almeno una decina di cadaveri di migranti sono stati recuperati al largo della Libia dai mezzi impegnati nelle operazioni di soccorso. Attualmente sono 16 i barconi che hanno lanciato l'allarme, quattro dei quali sono stati già soccorsi.