Immigrati, la bimba con l'orsacchiotto Palermo, ha perso la madre nel naufragio

Stretta al padre, con in mano un orsacchiotto, questa bimba è sbarcata sabato mattina a Palermo insieme ad altri 716 disperati che hanno scelto di attraversare il Canale di Sicilia in cerca di fortuna. La piccola viene dalla Sierra Leone. Con lei e il padre c'era la madre ma il marito l'ha vista morire davanti ai suoi occhi. In 12 hanno perso la vita. La Procura ha fermato due scafisti: sono accusati di omicidio volontario.