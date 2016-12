Gli urlano "gay" e lo strattonano: turista olandese aggredito a Catania

10:26 - Un turista olandese di 41 anni è stato aggredito a Catania da un gruppo di giovani che lo ha insultato, accusato di essere gay e strattonato, facendolo cadere a terra. E' successo sul lungomare Ognina. A entrare in azione è stata una banda di ragazzi, non solo italiani, tra i 15 e i 25 anni, a bordo di alcuni scooter. L'uomo, impaurito, ha lasciato la città e si è barricato in albergo della provincia, in attesa di lasciare l'Italia.

I balordi hanno preso di mira il 41enne, lo hanno circondato e insultato gridandogli "gay... gay...". Poi qualcuno è sceso dallo scooter l'ha strattonato e lo ha fatto cadere a terra. A darne notizia è stato il quotidiano La Sicilia che parla di "pochi danni fisici, ma danni morali inquantificabili". L'olandese, che ha presentato denuncia ai carabinieri, ha lasciato l'albero di Catania e, con degli amici, si è trasferito in un noto hotel della provincia, da dove però non sarebbe uscito.



"Gli amici - racconta uno dei dipendenti della struttura alberghiera - hanno provato a coinvolgerlo, magari con gite sull'Etna, ma è in preda alla paura e proprio non è in grado di abbandonare la stanza, se non per pochissimo tempo e per scambiare quattro chiacchiere con noi". L'uomo si è anche fatto visitare da un medico che gli ha prescritto degli antidepressivi, ma non ha cambiato idea: resterà in albergo fino alla partenza.