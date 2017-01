Gela, madre uccide le due figlie avvelenandole poi tenta il suicidio

Dramma a Gela, madre avvelena le due figlie 1 di 3 Ansa Ansa Dramma a Gela, madre avvelena le due figlie 2 di 3 Ansa Ansa Dramma a Gela, madre avvelena le due figlie 3 di 3 Ansa Ansa Dramma a Gela, madre avvelena le due figlie leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche la donna, prima di minacciare di buttarsi dal balcone, avrebbe bevuto la candeggina. Il marito, Vincenzo Trainito, 48 anni, è ingegnere e insegna in un istituto scolastico privato. Ancora ignote le cause del folle gesto: la 41enne, che lavorava come maestra, non soffriva di depressione.