Emergenza dell'acqua anche a Gela, servizio discontinuo e batteri fecali

Se a Messina da qualche settimana grava l'incubo acqua , a Gela , sesto paese più popoloso della Sicilia, l'incubo è vivo da molto tempo. Alcuni abitanti esasperati hanno lanciato la petizione online: " Gela come Messina. Da sempr e ". Secondo la denuncia dei cittadini non solo il servizio idrico è discontinuo ("l'acqua viene erogata ogni due/tre giorni, durante le ore notturne"), ma a volte capita anche che sia inutilizzabile a causa della contaminazione di batteri fecal i (guarda la foto).

La petizione è indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al governatore siciliano Rosario Crocetta, ma anche al prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta e al sindaco gelese Domenico Messinese.



Il problema - Nella denuncia si punta il dito contro l'amministrazione e contro l'intreccio di interessi economico-politici che hanno minato la capacità gestionale e hanno fatto sì che le strutture siano inadeguate. "In tutto ciò la classe politica locale ha stipulato un contratto di fornitura che ha reso tutti i cittadini schiavi della società erogatrice, che non fornisce un servizio continuo e richiede il pagamento massimo del canone, come se l'acqua fosse potabile". Mentre "in moltissime occasioni ne è stato inibito l'uso alla cittadinanza a causa della contaminazione da batteri fecali".



I cittadini si sono attrezzati "munendosi di cisterne di varie grandezze" per fronteggiare l'emergenza. A volte però ciò non serve, scrivono, perché l'erogazione viene effettuata una volta a settimana, "lasciando interi quartieri a secco".