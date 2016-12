Messina è di nuovo senza acqua, un'altra frana rompe la conduttura

Non c'è pace per Messina, rimasta ancora senz'acqua per una nuova rottura, causata da una frana, della condotta di Fiumefreddo a Calatabiano. Nei giorni scorsi, dopo che la città era rimasta a secco per oltre una settimana, la tubazione era stata riparata dai tecnici dell'Azienda meridionale acque Messina. Il cui direttore, Luigi La Rosa, ha fatto sapere che l'azienda sta valutando "l'entità del danno, comunque vedremo se attivare il bypass".